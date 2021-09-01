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МакSим отвела дочь в первый класс

Газета.Ru
8 минут назад

Певица МакSим (Марина Максимова) 1 сентября отвела в школу свою младшую дочь Марию. Об этом сообщается в официальной группе артистки «ВКонтакте».

МакSим отвела дочь в первый класс
Фото: МакSим | Певица Максим/Vk.comМакSим | Певица Максим/Vk.com

Поклонники певицы с восторгом восприняли новость, что певица, лишь недавно выписавшаяся из реанимации, сумела лично проводить дочь в первый класс: «Очень хорошо, что в такой день дочка вместе с мамой»; «Как классно видеть Мариночку здоровой и позитивной. Машеньку и Сашеньку (старшая дочь; прим. «Газеты.Ru») — с первым днем знаний»; «Марина выглядит отлично. Первоклашку — с первой линейкой».

МакSим высказалась о возвращении на сцену после госпитализации

МакSим сообщила о госпитализации с пневмонией и отрицательным тестом на коронавирус 15 июня. Через несколько дней медики диагностировали у нее сильное поражение легких. Певицу ввели в искусственную кому и подключили к аппарату ИВЛ. Состояние Максимовой долгое время оставалось тяжелым, хотя иногда ее выводили из медикаментозного сна. Новости об улучшении состояния артистки появились 31 июля. 3 августа стало известно, что Максимова начала дышать самостоятельно, а через неделю ее перевели из реанимации в обычную палату. С 13 августа исполнительница продолжает лечение дома под надзором специалистов.
Шоу-бизнес,Марина Максимова,Газета.Ru,
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