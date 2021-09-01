МакSим отвела дочь в первый класс

Певица МакSим (Марина Максимова) 1 сентября отвела в школу свою младшую дочь Марию. Об этом сообщается в официальной группе артистки «ВКонтакте».
Поклонники певицы с восторгом восприняли новость, что певица, лишь недавно выписавшаяся из реанимации, сумела лично проводить дочь в первый класс: «Очень хорошо, что в такой день дочка вместе с мамой»; «Как классно видеть Мариночку здоровой и позитивной. Машеньку и Сашеньку (старшая дочь; прим. «Газеты.Ru») — с первым днем знаний»; «Марина выглядит отлично. Первоклашку — с первой линейкой».