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Лечащий врач МакSим рассказал о первых словах певицы после комы

WomanHit.ruиещё 1
34 минуты назад

Певица Марина Абросимова, больше известная как МакSим, два месяца боролась с тяжелой формой пневмонии. Лечащий врач артистки Денис Павлов впервые рассказал в передаче «Жить здорово!» о течении болезни звезды.

Врач МакSим рассказал о первых словах певицы после комы
Фото: InstagramInstagram

Абросимова попала в больницу к Павлову в крайне тяжелом состоянии — звезда не могла самостоятельно дышать.

«Марина Сергеевна поступила к нам с недоказанным ПЦР-тестом. Мы подключили ее к ЭКМО, под действием которого она находилась около 30 дней», — заявил медик.

Врачи старались не повредить гортань и голосовые связки певицы, чтобы она смогла в будущем петь.

Также Денис признался, что помнит момент, когда МакSим пришла в сознание.

«Она открыла глаза, мы спросили у нее: „Слышишь, видишь?“. Попросили ее показать язык, кулак. На вопрос о том, где ты находишься, она сказала губами, что в Дубае. С этого момента стали ее потихоньку реабилитировать», — отметил Павлов.

Шоу-бизнес,Денис Павлов,
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