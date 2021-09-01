Врач МакSим рассказал о первых словах певицы после комы

«Она открыла глаза, мы спросили у нее: „Слышишь, видишь?“. Попросили ее показать язык, кулак. На вопрос о том, где ты находишься, она сказала губами, что в Дубае. С этого момента стали ее потихоньку реабилитировать», — отметил Павлов.