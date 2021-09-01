Врач МакSим рассказал о первых словах певицы после комы

Певица Марина Абросимова, больше известная как МакSим, два месяца боролась с тяжелой формой пневмонии. Лечащий врач артистки Денис Павлов впервые рассказал в передаче «Жить здорово!» о течении болезни звезды.
Абросимова попала в больницу к Павлову в крайне тяжелом состоянии — звезда не могла самостоятельно дышать.
«Марина Сергеевна поступила к нам с недоказанным ПЦР-тестом. Мы подключили ее к ЭКМО, под действием которого она находилась около 30 дней», — заявил медик.
Врачи старались не повредить гортань и голосовые связки певицы, чтобы она смогла в будущем петь.
Также Денис признался, что помнит момент, когда МакSим пришла в сознание.
«Она открыла глаза, мы спросили у нее: „Слышишь, видишь?“. Попросили ее показать язык, кулак. На вопрос о том, где ты находишься, она сказала губами, что в Дубае. С этого момента стали ее потихоньку реабилитировать», — отметил Павлов.