Вдова Балабанова заявила о смерти режиссера от «трезвости»

Вдова российского режиссера Алексея Балабанова, художница Надежда Васильева заявила, что ее муж мог умереть из-за резкого отказа от алкоголя и табака. Об этом она рассказала в интервью, которое вышло на YouTube-канале «Скажи Гордеевой».
По мнению Васильевой режиссер неправильно поступил, когда резко отказался от спиртного. Врачи советовали Балабанову постепенно уменьшать дозу спиртного, однако Алексей не стал их слушать. В результате изношенное сердце не выдержало резких изменений, и он скончался от «трезвости»
Васильева призналась, что испытывает чувство вины за смерть супруга. Художница рассказала, что пыталась заставить Алексея бросить алкоголь, но у неё это плохо получалось из-за друзей-алкоголиков и окружения режиссера.
Напомним, что известный российский режиссер Алексей Балабанов скончался 18 мая 2013 года от сердечного приступа. За время своей работы он успел подарить миру сразу ряд картин, которые приобрели статус культовых – «Брат» и «Брат 2», «Жмурки», «Груз 200», «Морфий».