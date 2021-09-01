Вдова Балабанова заявила о смерти режиссера от «трезвости»

Вдова российского режиссера Алексея Балабанова, художница Надежда Васильева заявила, что ее муж мог умереть из-за резкого отказа от алкоголя и табака. Об этом она рассказала в интервью, которое вышло на YouTube-канале «Скажи Гордеевой».

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По мнению Васильевой режиссер неправильно поступил, когда резко отказался от спиртного. Врачи советовали Балабанову постепенно уменьшать дозу спиртного, однако Алексей не стал их слушать. В результате изношенное сердце не выдержало резких изменений, и он скончался от «трезвости»

Васильева призналась, что испытывает чувство вины за смерть супруга. Художница рассказала, что пыталась заставить Алексея бросить алкоголь, но у неё это плохо получалось из-за друзей-алкоголиков и окружения режиссера.