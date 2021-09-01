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«Чморили постоянно»: Роза Сябитова рассказала о травле в школе

Вечерняя Москва
1 час назад

Телеведущая Роза Сябитова рассказала, что в школе над ней издевались одноклассники. Звезда призналась, что она росла в неблагополучной семье, из-за чего у нее были проблемы с образованием и социализацией.

«Чморили постоянно»: Роза Сябитова о травле в школе
Фото: Youtube / ЭМПАТИЯ МАНУЧИYoutube / ЭМПАТИЯ МАНУЧИ

Ведущая отметила, что в первом классе она не умела ни читать, ни писать. При этом в младших классах детям было не важно, из бедной или богатой семьи их одноклассники. Но в средних и старших классах началась система рангов.

— Меня чморили постоянно. Моя система рангов была под названием «дно», абсолютное дно. Потому что я из бедных, из семьи алкоголиков, по учебе ничего не знаю, так как дома со мной никто не занимался, — цитирует Teleprogramma.pro Сябитову.

До этого Сябитова раскрыла секрет, как одинокие женщины могут покорить сердца мужчин. Бабушка телеведущей всегда напоминала ей, что мужа нужно хорошо и вкусно кормить. Эту мудрость Сябитова передала своей дочери

4 июня актриса и телеведущая Лариса Гузеева призналась, что она хранит старые вещи, с которыми ей «тяжело расстаться». К публикации актриса добавила фотографию со старыми кастрюлями и ложками.

Старая советская посуда, елочные игрушки и многое другое дороги Гузеевой и составляют часть ее памяти. Она не готова расстаться с этими вещами, несмотря на сторонние увещевания о том, что их давно пора выкинуть.

Шоу-бизнес,Роза Сябитова,Лариса Гузеева,
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