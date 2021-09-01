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Сооснователь группы "Смысловые галлюцинации" вышел из комы

Анна Безрукова
32 минуты назад

Состояние одного из основателей рок-группы "Смысловые галлюцинации" Владимира Бурдина, который ранее впал в кому, улучшилось - он пришел в сознание. При этом оно остается тяжелым, сообщил сегодня, 1 сентября брат артиста Тимофей Бурдин во "ВКонтакте".

Сооснователь группы "Смысловые галлюцинации" вышел из комы
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Ранее на странице артиста в соцсети отмечалось, что Бурдин находится в реанимационном отделении больницы с 80%-м поражением легких, в коматочзном состоянии.

"Ночью состояние Владимира стало хуже, но врачи смогли его стабилизировать. В настоящее время он уже пришел в сознание, реагирует, до сих пор на аппарате ИВЛ. Легкие поражены очень сильно. Состояние все еще тяжелое, организм борется, прогнозов пока медики дать не могут", - уточнил брат артиста.

Напомним, что в интернете распространилась информация, что один из создателей группы "Смысловые галлюцинации" Владимир Бурдин находится в медучреждении в коме.

"Владимир Бурдин — в реанимации 14-й больницы города Екатеринбурга, в коме. Надеемся, что ему удастся выкарабкаться", — поделился его брат Тимофей Бурдин.

Также он написал во "ВКонтакте", что у больного очень тяжелое состояние, он находится на аппарате искусственной вентиляции легких.

"Но, что опасней - значительно поврежден мозг. Пока коронавирус не подтвердили. Как мы поняли, результаты теста еще не готовы. Но вероятно, это ковид", — сообщал брат музыканта.

Композиции Владимира Бурдина исполняли группы "Пилот", "Смысловые галлюцинации", "Панки по пьянке", "Близкие покойного", "Ковчег" и другие.

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