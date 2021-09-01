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«*** какую-то спрашиваешь»: Моргенштерн поговорил с Гордоном о Крыме

Мария Иванова
1 час назад

Российский рэпер Алишер Моргенштерн дал интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону и обсудил с ним вопрос принадлежности Крыма.

Моргенштерн поговорил с Гордоном о Крыме
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Гордон спросил рэпера, чей Крым, а Моргенштерн ответил, что полуостров принадлежит крымчанам.

«Так, а территория Крыма чья?» - уточнил Гордон.

«А всё, дальше уже бесполезно, я тебя уже *** ответом», - заявил Моргенштерн.

Гордон в ответ предположил, что рэпер не хочет называть Крым территорией Украины, так как «последуют санкции в России».

«Мы так классно сидим, *** ты *** какую-то спрашиваешь?» - спросил Моргенштерн.

Журналист возразил, что это важно для него, но рэпер заявил, что ему «на это так ***».

В мае Моргенштерн рассказал, что не будет выступать на Украине, так как там «начинаются какие-то штуки прикольные» и ему «банально страшно». Он отметил, что многие российские артисты уже перенесли свои концерты.

Киевский депутат Александр Погребиский заявлял, что Моргенштерн отказался от украинских гастролей благодаря его обращению в Службу безопасности Украины (СБУ).

Позже в СБУ рассказали, что рэпер попал в черный список на въезд в страну из-за «пропаганды наркотиков и жестокости».

В СБУ сочли, что в своих выступлениях Моргенштерн «пропагандирует культ насилия и жестокости, распространение и употребление наркотических средств и психотропных веществ, что создает предпосылки для конфликтных ситуаций» на концертах.

Шоу-бизнес,Дмитрий Гордон,СБУ,Республика Крым,
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