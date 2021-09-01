Ирина Безрукова пожаловалась на домогательства

Мы пришли, нас угощали вкусной едой — манго, плов, что-то ещё. И вдруг он стал задавать через переводчицу странные вопросы: есть ли в России журналы для взрослых, какое у меня отношение к нравственности... Я сказала: «Может быть, к сожалению для вас, традиционные. Поэтому в следующей жизни без очереди подходите первым». Он сразу всё понял и перестал продавливать эту тему, — отметила Безрукова.