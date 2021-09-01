Собчак поскандалила с полицией на свадьбе у Моргенштерна

Полицейские нагрянули на свадьбу к Моргенштерну, когда исполнитель вместе с супругой и гостями слишком громко отмечал событие на пароходе. Судя по кадрам, которые публикует портал Super, представители правоохранительных органов перегородили путь гостям.
Ксения Собчак, которая присутствовала на мероприятии, обратилась к полицейским с просьбой объяснить причину отказа отпустить гостей. Позже выяснилось, что полицию вызвали из-за того, что кому-то помешала шумная компания.
До этого на свадьбе исполнителя подрались блогеры Дилан и Эльдар Джарахов. Соответствующее видео опубликовал РЕН ТВ. На кадрах видно, как сразу после приезда Джарахова Дилан напал на блогера и смахнул с него очки со словами: «Ты в себя что ли поверил? Я с тобой нормально общался». Джарахов ответил обидчику, чтобы тот смотрел на своё поведение. После этого драчунов разняли присутствующие гости.
Ранее звёздный блогер и друг брата рэпера Илья Саглиани заявил, что приглашения на свадьбу Моргенштерна продавали по 50 тысяч рублей. Также NEWS.ru узнал у друзей молодожёнов, что известно о жене Алишера и чем покорила сердце музыканта 21-летняя Дилара.