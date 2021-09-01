Собчак поскандалила с полицией на свадьбе у Моргенштерна

Полицейские нагрянули на свадьбу к Моргенштерну, когда исполнитель вместе с супругой и гостями слишком громко отмечал событие на пароходе. Судя по кадрам, которые публикует портал Super, представители правоохранительных органов перегородили путь гостям.

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Ксения Собчак, которая присутствовала на мероприятии, обратилась к полицейским с просьбой объяснить причину отказа отпустить гостей. Позже выяснилось, что полицию вызвали из-за того, что кому-то помешала шумная компания.

До этого на свадьбе исполнителя подрались блогеры Дилан и Эльдар Джарахов. Соответствующее видео опубликовал РЕН ТВ. На кадрах видно, как сразу после приезда Джарахова Дилан напал на блогера и смахнул с него очки со словами: «Ты в себя что ли поверил? Я с тобой нормально общался». Джарахов ответил обидчику, чтобы тот смотрел на своё поведение. После этого драчунов разняли присутствующие гости.