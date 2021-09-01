Прыжок Моргенштерна в свадебный торт сняли на видео

На кадрах видно, как одетый в белое свадебное платье Моргенштерн прыгает в огромный торт, после чего ест и подбрасывает куски над собой.

По рассказам сделавшего торт кондитера Марины Синицкой высота угощения составила 166,6 сантиметра. На его создание, по словам Синицкой, ушло 3 тысячи яиц, 200 килограммов крема, 50 килограммов сливочного масла и 50 килограммов шоколада. Стоит отметить, что для приготовления торта к свадьбе Моргенштерна и Дилары также использовали 33 килограмма ядер конопли и 33 килограмма конопляной муки.