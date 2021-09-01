Викторию Боню «побили» молотком в лечебных целях.Видео

Телеведущая и модель Виктория Боня поделилась с подписчиками способом лечения позвоночника с помощью тяжеловесного молотка. Видео появилось в instagram телезвезды.

На кадрах можно увидеть, как экс-участница «Дома-2» лежит на кушетке, свесив ноги, а костоправ лечит боли в спине с помощью строительного молотка и деревянной катушки.

«Слабонервным не смотреть. Умникам не умничать. Это нетрадиционная медицина. Я говорю по себе: было смещение таза, жила с адскими болями в пояснице», — рассказала телезвезда.