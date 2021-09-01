Моргенштерн призвал запретить ММА: дети смотрят и друг другу лица бьют

"Угрожает ли мне что-то? Идиотов просто много. Особенно, когда на тебя выпендриваются ММА-шники — у них же фанаты какие. Во одно время они сплотились и такие: "Моргенштерн — плохо, убрать, запретить, цензура, развращает детей". Касательно этой ситуации я хочу выступить со встречным заявлением. Я хочу ввести цензуру и запретить ММА. Дети на вас смотрят и друг другу лица бьют на улицах. А про добивание лежачего — молчу. Что за спорт, где лежачего добивают? И все рады. Что это за фигня? Это по-мужски? Я предлагаю запретить ММА, ввести цензуру", — сказал Моргенштерн.