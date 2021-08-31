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Друг Шаляпина рассказал о богатстве его новой жены

Вероника Полынина
32 минуты назад

Друг Прохора Шаляпина Георгий Кирьянов рассказал, чем владеет новоиспеченная супруга певца, предпринимательница из Канады Татьяна Дэвис.

Друг Шаляпина рассказал о богатстве его новой жены
Фото: InstagramInstagram

«Да, Татьяна богата. У нее дом в Монако за несколько десятков миллионов долларов, дом в Мексике, в Лос Кабосе, тоже немалых денег стоит», - сообщил Кирьянов «Комсомольской правде».

По его словам, у Татьяны также есть недвижимость в Канаде: несколько домов в Оттаве и особняк в Монреале. Кроме того, у канадской бизнесвумен «шикарный автопарк».

Кирьянов рассказал, что накануне свадьбы Шаляпин и его невеста сняли дом в Лас-Вегасе и собирались остановиться в нем до конца года, а затем и вовсе его купить. Хозяин особняка был готов расстаться с ним за 2 млн долларов.

Шаляпин женился на 42-летней Татьяне Клаудии Дэвис 26 июля. Вскоре после свадьбы Татьяна заболела коронавирусом. Она несколько дней лечилась дома, после чего оказалась в больнице на аппарате ИВЛ. Врачи оценивают ее состояние как тяжелое. Также в больницу с COVID-19 попали родители Татьяны.

Шоу-бизнес,Прохор Шаляпин,Комсомольская правда,Монако,Мексика,Канада,
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