Друг Шаляпина рассказал о богатстве его новой жены

Друг Прохора Шаляпина Георгий Кирьянов рассказал, чем владеет новоиспеченная супруга певца, предпринимательница из Канады Татьяна Дэвис.

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«Да, Татьяна богата. У нее дом в Монако за несколько десятков миллионов долларов, дом в Мексике, в Лос Кабосе, тоже немалых денег стоит», - сообщил Кирьянов «Комсомольской правде».

По его словам, у Татьяны также есть недвижимость в Канаде: несколько домов в Оттаве и особняк в Монреале. Кроме того, у канадской бизнесвумен «шикарный автопарк».

Кирьянов рассказал, что накануне свадьбы Шаляпин и его невеста сняли дом в Лас-Вегасе и собирались остановиться в нем до конца года, а затем и вовсе его купить. Хозяин особняка был готов расстаться с ним за 2 млн долларов.