Общественник обвинил Джигана в пропаганде гомосексуализма

Председатель Всероссийского движения «Национальный родительский комитет» Юрий Оболонский обвинил рэпера Джигана в пропаганде гомосексуализма.
Ведущего психолога МГТУ имени Баумана возмутило поведение исполнителя на видеороликах, где он пьет, ругается матом и называет людей «петушками».
Как сообщает StarHit, исполнитель выложил в Instagram несколько роликов с отдыха. По словам Оболонского, поведение Джигана идет против государства.
«Мы сейчас все думаем об идеологии развития государства, и приоритетом в семейной политике является подрастающее поколение. Он ломает психику детей и формирует комплекс неполноценности. С этим надо бороться», – заявил Оболонский.
Психолог предложил положить рэпера в психиатрическую клинику, причем он сам вызвался «подлечить» Джигана за 200-300 тыс. рублей.
Общественник добавил, что музыкант «калечит психику» детей множественными оскорблениями и даже призывами к гомосексуализму – причиной для обвинения стало слово «петушок» из уст рэпера.
«Такие вещи недопустимы и должны жестоко караться. Как и ряд поступков Дани Милохина, Моргенштерна и их продюсеров», — заявил Оболонский.
Психолог начал подготовку заявления в Следственный комитет и прокуратуру с просьбой проверить контент. При этом сейчас видео уже недоступны – Джиган сам удалил записи.