Певицу Нетребко порадовало отсутствие интернета у актрисы Макеевой

Оперная певица Анна Нетребко «порадовалась» лишению доступа к соцсетям 39-летней актрисы Анастасии Макеевой. Из-за осложнения здоровья артистки ее страницу временно ведут администраторы, пишет Starhit.

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Причиной ухудшения состояния Макеевой стал скандал вокруг ее свадьбы с бизнесменом Романом Мальковым. Его экс-супруга Светлана, которая осталась одна воспитывать четверых детей, регулярно устраивает конфликты в соцсетях. Чтобы уберечь звезду от эмоциональных потрясений, ей ограничили доступ к интернету.

«Сообщаем вам, что в связи с осложнениями здоровья актрисы Анастасии Макеевой теперь ее страницу временно будут вести администраторы. Все добрые пожелания и вопросы мы будем передавать. Анастасия будет писать для вас, но только через администрацию. Анастасия выражает вам благодарность за вашу заботу и поддержку», – пишут представители актрисы.

На публикацию откликнулась и певица Анна Нетребко.

«Наконец-то отобрали у нее телефон! Давно надо было это сделать!», – заявила она.

Слова звезды восприняли неоднозначно. Часть подписчиков сочла их иронией в сторону актрисы, а другие обратили внимание на то, что Нетребко и Макеева родом из Краснодара. Певица лишь решила поддержать свою землячку.

«Я не понимаю, как близкие люди, видя, что с ней происходит, не сделали этого раньше», — дополнила свое высказывание звезда оперы.

Напомним, что Макеева долгое время скрывала свои отношения с Романом Мальковым, поскольку на момент их романа мужчина был женат. Когда правда вскрылась, бизнесмен оставил супругу Светлану с четырьмя детьми, быстро расторг брак и сыграл свадьбу с актрисой. Сейчас Макеева в прекрасных отношениях со старшим ребенком Малькова, а вот встретиться с остальными наследниками пока не получатся.