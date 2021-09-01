Ивлеева разочаровалась в образе жизни Собчак

«Когда я смотрела «Блондинку в шоколаде», Ксюха бегала по своей гардеробной, у нее было много вещей. И я думала, мол, было бы классно попасть сюда. Сколько здесь у нее трусов! У Ксюши просто невероятное количество одежды, но все какое-то уже немодное, серое, невзрачное», – отметила Ивлеева.