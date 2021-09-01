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Ивлеева разочаровалась в образе жизни Собчак

Елена Прошина
53 минуты назад

В рамках нового выпуска шоу «Осторожно, Собчак!» блогер Настя Ивлеева на время перевоплотилась в Ксению Анатольевну и пожила в её доме на Рублевке.

Ивлеева разочаровалась в образе жизни Собчак
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Бывшую ведущую «Орла и Решки» удивил скромный интерьер в спальне журналистки.

«Думала, что комнатка у Ксении Анатольевны будет побогаче. Ксюша везде рыщет же, вибраторы находит. Нельзя упустить такую возможность, надо посмотреть, что у нее в шкафчиках. Вибратора нет. О, есть свечи для геморроя!» — сообщила 30-летняя Ивлеева в видео, опубликованном на YouTube.

Блогер призналась, что много лет назад мечтала оказаться в доме Ксении, который показывали в шоу «Блондинка в Шоколаде» с Собчак.

«Когда я смотрела «Блондинку в шоколаде», Ксюха бегала по своей гардеробной, у нее было много вещей. И я думала, мол, было бы классно попасть сюда. Сколько здесь у нее трусов! У Ксюши просто невероятное количество одежды, но все какое-то уже немодное, серое, невзрачное», – отметила Ивлеева.

По мнению блогера, у телеведущей оказалась очень скучная жизнь. Она призналась, что все это было «увлекательно, но очень по-взрослому и тяжело».

«Хорошо, что я не Ксения Собчак. У нее там Алексей Венедиктов, летучки, новости. Ничего не смыслю в этом. Я хочу жить своей жизнью», — отметила Ивлеева.

Шоу-бизнес,Алексей Венедиктов,Ксения Собчак,
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