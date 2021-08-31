Дочь Успенской заявила о взломе страницы в Instagram

Певица Татьяна Плаксина после нескольких дней отсутствия в интернете опубликовала видеообращение к поклонникам, в котором заявила, что у нее взломали страницу в Instagram, но подписчики ей не поверили.
«Простите, на этих днях были неполадки с Instagram, его кто-то взломал, но сейчас уже все в силе», - сказала певица.
Она также сообщила, что находится дома, репетирует, готовится к концерту и к новой встрече с поклонниками.
Однако поклонники не поверили словам певицы.
«Красавица, тебя что, в больницу положили? Зачем ты обманываешь? Около твоего дома нет трассы, а тут слышно, что машина за машиной ездят. И по тебе видно, что что-то не в порядке.. Ты для прессы так сказала, чтобы шум не наводить?», - написал один из подписчиков.
«Не поняла вас взломали? Вы же писали, что телефон забрали и закрыли в квартире...», - написала другая поклонница.
«Дай бог, что так оно и есть. Но предчувствие говорит о другом», - считает еще один подписчик.
Как сообщает «Пятый канал», ранее Плаксина в своем Instagram сообщала, что ее заперли и отняли телефон и просила поклонников помочь. Затем появилась информация, что мать отправила ее лечиться в клинику.
Дочь певицы Любови Успенской Татьяна Плаксина в 2018 году упала с велосипеда и получила серьезные травмы, в том числе перелом челюсти. Певица тяжело переживала изменения внешности. Она перенесла несколько операций. Появилась информация, что Плаксина увлекалась запрещенными веществами.