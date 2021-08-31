Дочь Успенской заявила о взломе страницы в Instagram

«Красавица, тебя что, в больницу положили? Зачем ты обманываешь? Около твоего дома нет трассы, а тут слышно, что машина за машиной ездят. И по тебе видно, что что-то не в порядке.. Ты для прессы так сказала, чтобы шум не наводить?», - написал один из подписчиков.