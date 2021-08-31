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Дочь Успенской заявила о взломе страницы в Instagram

Елена Прошина
59 минут назад

Певица Татьяна Плаксина после нескольких дней отсутствия в интернете опубликовала видеообращение к поклонникам, в котором заявила, что у нее взломали страницу в Instagram, но подписчики ей не поверили.

Дочь Успенской заявила о взломе страницы в Instagram
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Простите, на этих днях были неполадки с Instagram, его кто-то взломал, но сейчас уже все в силе», - сказала певица.

Она также сообщила, что находится дома, репетирует, готовится к концерту и к новой встрече с поклонниками.

Однако поклонники не поверили словам певицы.

«Красавица, тебя что, в больницу положили? Зачем ты обманываешь? Около твоего дома нет трассы, а тут слышно, что машина за машиной ездят. И по тебе видно, что что-то не в порядке.. Ты для прессы так сказала, чтобы шум не наводить?», - написал один из подписчиков.

«Не поняла вас взломали? Вы же писали, что телефон забрали и закрыли в квартире...», - написала другая поклонница.

«Дай бог, что так оно и есть. Но предчувствие говорит о другом», - считает еще один подписчик.

Как сообщает «Пятый канал», ранее Плаксина в своем Instagram сообщала, что ее заперли и отняли телефон и просила поклонников помочь. Затем появилась информация, что мать отправила ее лечиться в клинику.

Дочь певицы Любови Успенской Татьяна Плаксина в 2018 году упала с велосипеда и получила серьезные травмы, в том числе перелом челюсти. Певица тяжело переживала изменения внешности. Она перенесла несколько операций. Появилась информация, что Плаксина увлекалась запрещенными веществами.

Шоу-бизнес,Любовь Успенская,
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