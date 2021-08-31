В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
Войти в почту

Джарахов подрался с незнакомцем на свадьбе Моргенштерна

Елена Прошина
46 минут назад

Музыкант Эльдар Джарахов подрался с незнакомцем на свадьбе рэпера Алишера Моргенштерна и Дилары Зинатуллиной, сообщает Телеграм-канал Super.ru.

Джарахов подрался с незнакомцем на свадьбе Моргенштерна
Фото: ТАССТАСС

На видео, которое разместил Телеграм-канал Джарахов выясняет отношения с незнакомым парнем. Из-за чего начался конфликт, неизвестно. Оба участника получили по легкому удару, но их тут же разняли.

«В итоге Эльдар удалился, а молодой человек стал по телефону хвастаться, что подрался с Джараховым», - говорится в комментарии к видео.

Алишер Моргенштерн и Дилара Зинатуллина поженились во вторник в Москве.

Шоу-бизнес,Эльдар Джарахов,Super.ru,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годИменаДизайн человекаГаданияКалендарь МайяВангаЗодиакПсихологияСонникНумерологияРетроградный МеркурийВосточный гороскопЛунный календарь2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители