Джарахов подрался с незнакомцем на свадьбе Моргенштерна

Музыкант Эльдар Джарахов подрался с незнакомцем на свадьбе рэпера Алишера Моргенштерна и Дилары Зинатуллиной, сообщает Телеграм-канал Super.ru.

На видео, которое разместил Телеграм-канал Джарахов выясняет отношения с незнакомым парнем. Из-за чего начался конфликт, неизвестно. Оба участника получили по легкому удару, но их тут же разняли.