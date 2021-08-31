Джарахов подрался с незнакомцем на свадьбе Моргенштерна

Музыкант Эльдар Джарахов подрался с незнакомцем на свадьбе рэпера Алишера Моргенштерна и Дилары Зинатуллиной, сообщает Телеграм-канал Super.ru.
На видео, которое разместил Телеграм-канал Джарахов выясняет отношения с незнакомым парнем. Из-за чего начался конфликт, неизвестно. Оба участника получили по легкому удару, но их тут же разняли.
«В итоге Эльдар удалился, а молодой человек стал по телефону хвастаться, что подрался с Джараховым», - говорится в комментарии к видео.
Алишер Моргенштерн и Дилара Зинатуллина поженились во вторник в Москве.