В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
Войти в почту

Собчак показала кадры со свадьбы рэпера Моргенштерна

Елена Прошина
59 минут назад

Телеведущая Ксения Собчак на своей странице в Instagram опубликовала фото и видео со свадьбы рэпера Алишера Моргенштерна и его невесты Дилары Зинатуллиной.

Собчак показала кадры со свадьбы рэпера Моргенштерна
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Один подающий надежды артист хотел стрясти с меня бабки за интервью. Чем кончилось? Свадьбой конечно!», - написала Собчак под фото, где они с Моргенштерном позируют на фоне свадебного автомобиля – старой Daewoo Nexia, украшенной плюшевыми игрушками, традиционными свадебными кольцами и лентами.

.

В сторис Собчак похвасталась праздничной прической, макияжем и аксессуарами и сказала, что она «готова к бою».

Также телеведущая опубликовала видео с выкупом невесты и традиционными свадебными конкурсами. Действие происходило в подъезде дома, украшенного плакатами, сердечками и воздушными шарами. Моргенштерн в сером костюме с букетом из леденцов расплатился за невесту монетами. В конкурсе, где ему нужно было вытащить из яблока короткую зубочистку или сказать комплимент Диларе, назвал свою избранницу «самой сексуальной», «красивой», «не прыщавой» и отметил, что она «не воняет».

Невеста ждала Моргенштерна в квартире. Она была одета в дизайнерское белое платье. Собчак также написала, что свадьба будет вечером.

Шоу-бизнес,Ксения Собчак,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годИменаДизайн человекаГаданияКалендарь МайяВангаЗодиакПсихологияСонникНумерологияРетроградный МеркурийВосточный гороскопЛунный календарь2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители