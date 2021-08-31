Собчак показала кадры со свадьбы рэпера Моргенштерна

Телеведущая Ксения Собчак на своей странице в Instagram опубликовала фото и видео со свадьбы рэпера Алишера Моргенштерна и его невесты Дилары Зинатуллиной.

Фото: РИА Новости РИА Новости

«Один подающий надежды артист хотел стрясти с меня бабки за интервью. Чем кончилось? Свадьбой конечно!», - написала Собчак под фото, где они с Моргенштерном позируют на фоне свадебного автомобиля – старой Daewoo Nexia, украшенной плюшевыми игрушками, традиционными свадебными кольцами и лентами.

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В сторис Собчак похвасталась праздничной прической, макияжем и аксессуарами и сказала, что она «готова к бою».

Также телеведущая опубликовала видео с выкупом невесты и традиционными свадебными конкурсами. Действие происходило в подъезде дома, украшенного плакатами, сердечками и воздушными шарами. Моргенштерн в сером костюме с букетом из леденцов расплатился за невесту монетами. В конкурсе, где ему нужно было вытащить из яблока короткую зубочистку или сказать комплимент Диларе, назвал свою избранницу «самой сексуальной», «красивой», «не прыщавой» и отметил, что она «не воняет».