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На рэпера Джигана пожаловались в Генпрокуратуру

Газета.Ru
48 минут назад

Директор Национального родительского комитета Юрий Оболонский подал заявление в Генеральную прокуратуру России на рэпера Джигана из-за роликов, на которых исполнитель матерится. Об этом сообщает Life.ru.

На рэпера Джигана пожаловались в Генпрокуратуру
Фото: iamgeegun/Instagramiamgeegun/Instagram

По мнению Оболонского, рэпер выбрал неудачный способ самовыражения и пиара.

"У него же хороший имидж Деда Мороза, а он сделал образ Бармалея. Ну что, он показал своим подписчикам эту блевотину? Это же кошмар, оскорбление и унижение, создание комплекса неполноценности", - сказал Оболонский.

Он подчеркнул, что дело не в Джигане, а в прецеденте и рекламодателях, которые поощряют подобное поведение артистов. Оболонский отметил, что будет добиваться приравнивания публикации таких роликов к экстремистской деятельности.

По мнению общественника, рэперу стоит извиниться перед подписчиками, поработать на рождественских праздниках в детских садах и школах и в будущем стать членом Национального родительского комитета.

Ранее Джигана обвинили в осквернении святилища "Реком" в Северной Осетии. Идти по паломнической тропе нельзя в обуви, но на опубликованных в сети кадрах, видно, что на рэпере кроссовки.

Шоу-бизнес,Генпрокуратура РФ,
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