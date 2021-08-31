Билеты на свадьбу Моргенштерна распродали за 50 тысяч рублей

Билеты на свадьбу рэпера Моргенштерна и Дилары Зиннатулиной продают за 50 тысяч рублей. Об этом сообщил его знакомый, блогер Илья Саглиани в разговоре с News.ru.

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Саглиани отметил, что видел предложения в Telegram-канал, но не верит, чтобы сам рэпер торговал билетами при его уровне дохода.

«Подозреваю, кто-то из устроителей праздника решил сделать «свой маленький бизнес». Алишер наприглашал всю светскую тусовку. Кто будет разбирать, гость вправду друг новобрачных или прикупил местечко на этом празднике жизни за полтосик?», – отметил он.

Празднование свадьбы должно состояться на теплоходе, который пришвартовали к пирсу в престижном районе Москвы. Саглиани также предположил, что Моргенштерн может в последний момент изменить место свадьбы, разослав в СМС всем гостям настоящее место проведения торжества.