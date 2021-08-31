Гениальный бизнес-план: муж Грачевой о ее травле

«Я вчера почитал эти посты, нашел, откуда это полезло, читал комментарии, и мне стало еще веселей, когда увидел, что в их же лагере люди разделились. Некоторые стали писать, зачем ребят трогаете, чего вы пристали к девушке-инвалиду, отстаньте от нее. То есть даже в их лагере соратников идет раздор», - сказал Андрющенко.