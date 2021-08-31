Гениальный бизнес-план: муж Грачевой о ее травле

Муж Маргариты Грачевой Максим Андрющенко прокомментировал травлю в ее адрес со стороны сторонников сообщества «Мужское государство».
Травля началась после известия о рождении третьего ребенка Маргариты Грачевой, которой в 2017 году муж из ревности отрубил кисти рук. Основатель «Мужского государства» Владислав Поздняков опубликовал ссылки на соцсети Грачевой и призвал «поздравить киберпанк-семью с пополнением», после чего в аккаунте молодой мамы стали появляться угрозы и издевательства.
Супруг Грачевой Максим Андрющенко в комментарии РИА «Новости» заявил, что ситуация не расстроила Маргариту. По его словам, она «даже удивилась, что такое бывает».
«Я вчера почитал эти посты, нашел, откуда это полезло, читал комментарии, и мне стало еще веселей, когда увидел, что в их же лагере люди разделились. Некоторые стали писать, зачем ребят трогаете, чего вы пристали к девушке-инвалиду, отстаньте от нее. То есть даже в их лагере соратников идет раздор», - сказал Андрющенко.
Он назвал происходящее «безумием» и «гениальным бизнес-планом».
«Сидит некий человек, получает заказ – есть такой-то ресторан, личность, и нужно, чтобы их уничтожили. И он это делает. То есть некое устранение конкуренции», - пояснил он, добавив, что его семья не намерена обращаться в полицию по поводу травли.
Напомним, в декабре 2017 года Маргарита Грачева лишилась кистей рук. Ее муж Дмитрий Грачев на почве ревности вывез ее в лес, отрубил кисти рук, а затем отвез к больнице. Врачам удалось спасти Маргарите только одну руку, вместо второй ей установили бионический протез. В 2020 году Грачева снова вышла замуж, а в августе 2021-го стала мамой в третий раз.