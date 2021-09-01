Названа стоимость билетов на свадьбу Моргенштерна

«Билеты продавали по 50 тысяч рублей за штуку, я лично видел объявления в Telegram-каналах», — сказал блогер. При этом он усомнился в том, что вопросами продажи билетов занимался сам Моргенштерн, поскольку такая сумма «для человека с его доходами — копейки». Саглиани предположил, что кто-то из организаторов торжества «решил сделать "свой маленький бизнес"». Он также отметил, что рэпер на свою свадьбу «понаприглашал всю светскую тусовку» и на мероприятии никто бы не стал разбираться, кто именно из гостей действительно друг новобрачных, а кто просто купил билет на праздник.