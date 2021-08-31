Волочкова вступилась за семью из Таджикистана

Балерина Анастасия Волочкова раскритиковала соседей по коттеджному поселку, которые потребовали не приводить на детскую игровую площадку девочек-таджичек, чьи родители проживают на участке артистки.

Конфликт артистки с руководительницей «незаконно созданного» товарищества собственников недвижимости (ТСН) произошел из-за того, что та выдвинула требования двум маленьким девочкам-таджичкам, пишет 5-tv.ru со ссылкой на слова балерины.

Волочкова сообщила, что по требованию главы ТСН дети должны были покинуть игровую площадку, так как находиться на ней якобы могут только дети сотрудников товарищества.