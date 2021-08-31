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Волочкова вступилась за семью из Таджикистана

Деловая газета "Взгляд"
1 час назад

Балерина Анастасия Волочкова раскритиковала соседей по коттеджному поселку, которые потребовали не приводить на детскую игровую площадку девочек-таджичек, чьи родители проживают на участке артистки.

Конфликт артистки с руководительницей «незаконно созданного» товарищества собственников недвижимости (ТСН) произошел из-за того, что та выдвинула требования двум маленьким девочкам-таджичкам, пишет 5-tv.ru со ссылкой на слова балерины.

Волочкова сообщила, что по требованию главы ТСН дети должны были покинуть игровую площадку, так как находиться на ней якобы могут только дети сотрудников товарищества.

Волочкова назвала имя своего врага

Балерина объяснила, что приютила приезжих, она относится к ним как к родным, а не как к сотрудникам.

Шоу-бизнес,Видео,Анастасия Волочкова,ТРК "Петербург-Пятый канал",Таджикистан,
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