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Билеты на свадьбу Моргенштерна продавали по 50 тысяч рублей

News.ru
23 минуты назад

Приглашения на свадьбу Моргенштерна, празднование которой заявлено молодожёнами на сегодня, 31 августа, на теплоходе, пришвартованном на набережной в престижном районе Москвы (в шаговой доступности от жилого и бизнес-комплекса «Москва-Сити»), продавали по 50 тысяч рублей. Об этом в беседе с NEWS.ru сообщил звёздный блогер, друг брата рэпера Илья Саглиани.

Билеты на свадьбу Моргенштерна продавали по 50 тысяч рублей
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Билеты продавали по 50 тысяч рублей за штуку, я лично видел объявления в Telegram-каналах. Маловероятно, чтобы сам виновник торжества приторговывал билетиками, «полтинник» для человека с его доходами — копейки. Подозреваю, кто-то из устроителей праздника решил сделать «свой маленький бизнес». Алишер наприглашал всю светскую тусовку. Кто будет разбирать, гость — вправду друг новобрачных или прикупил местечко на этом празднике жизни за полтосик? — размышляет Саглиани.

Супругой артиста стала его возлюбленная — студентка из Уфы Дилара Зиннатуллина. Между тем до последнего момента остаётся загадкой, где состоится свадьба и банкет. Учитывая любовь Моргенштерна к эпатажным выходкам, торжество на теплоходе может оказаться фейком.

Мог нарочно сделать вброс — любопытные прибегут на набережную, а гостям в последний момент пришлёт смс, что свадьбу переносят в другое место. Такой вариант очень вероятен. Ведь Морген — это профессор хайпа, он продумывает каждый шаг и очень грамотно ведёт пиар-стратегию. Поэтому он «топ». Кожей чувствую: эта свадьба войдет в историю отечественного шоу-бизнеса как нечто грандиозное. Подождем до вечера, — прогнозирует Илья Саглиани.

Ранее Моргенштерн озвучил гонорар, за который готов драться по правилам ММА.

Шоу-бизнес,Москва,
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