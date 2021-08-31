Возле "Москва-Сити" готовят площадку для свадьбы Моргенштерна

Возле "Москва-Сити" готовятся к свадьбе Моргенштерна, передает телеканал Москва 24. Судя по кадрам, которые появились в соцсетях, мероприятие проведут на борту яхты.
Новости о том, что скандальный музыкант решил жениться, появились в середине лета. Как пишут в СМИ, тогда Моргенштерн все отрицал. Но вскоре якобы признался, что его избранница – блогер Дилара Зинатуллина, и предложение она ему сделала сама.
Ранее Моргенштерна оштрафовали на 100 тысяч рублей за пропаганду наркотиков в клипах. Защита попросила суд не использовать крайнюю меру в виде приостановления деятельности ИП рэпера. При этом сам Моргенштерн на заседании заявил, что не будет настаивать на правосудии.