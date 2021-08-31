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Maneskin танцуют в ушанке и фотографируются с фанатами в Москве

Газета.Ru
21 минуту назад

Итальянская рок-группа Maneskin, победившая на "Евровидении-2021", прилетела в Москву. Об этом музыканты сообщили на своих страницах в Instagram. Басистка Виктория Де Анжелис поделилась в сторис видеороликом, в котором гитарист Томас Раджи танцует в ушанке.

Maneskin танцуют в ушанке и фотографируются с фанатами в Москве
Фото: Peter Dejong/APPeter Dejong/AP

"Настроение - Москва", - написала Виктория.

В фан-аккаунте Maneskin публикуется множество фото и видео музыкантов с фанатами в аэропорту и у отеля.

На одном из роликов видно, как вокалист группы Дамиано Давид раздает автографы по дороге в автомобиль.

Вечером 31 августа Maneskin проведет фан-встречу в Парке Горького.

Шоу-бизнес,Давид Дамиано,Москва,
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