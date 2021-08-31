Maneskin танцуют в ушанке и фотографируются с фанатами в Москве

Итальянская рок-группа Maneskin, победившая на "Евровидении-2021", прилетела в Москву. Об этом музыканты сообщили на своих страницах в Instagram. Басистка Виктория Де Анжелис поделилась в сторис видеороликом, в котором гитарист Томас Раджи танцует в ушанке.

Фото: Peter Dejong/AP Peter Dejong/AP

"Настроение - Москва", - написала Виктория.

В фан-аккаунте Maneskin публикуется множество фото и видео музыкантов с фанатами в аэропорту и у отеля.

На одном из роликов видно, как вокалист группы Дамиано Давид раздает автографы по дороге в автомобиль.