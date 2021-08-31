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Марк Цукерберг замечен на Гавайях с незнакомкой

Газета.Ru
17 минут назад

Марк Цукерберг прогуливался вдоль берега острова Кауаи Гавайского архипелага с неизвестной женщиной. Об этом сообщает издание Page Six.

Марка Цукерберга заметили на Гавайях с незнакомкой
Фото: ReutersReuters

Генеральный директор Facebook катался на доске для серфинга eFoil стоимостью $12 тыс. Она работает от аккумулятора и благодаря этому может подниматься над водой. А после прибыл на лодке к берегу, где и был замечен с незнакомкой. Их прогулка по пляжу проходила недалеко от роскошного поместья Цукерберга, которое оценивается в $100 млн долларов. Там бизнесмен проживает с женой Присциллой Чан и дочерьми — Максимой и Август. Пара владеет более чем 1,3 тыс. акрами земли на Кауаи, в какое-то время их даже обвиняли в попытке "колонизации" острова.

Ранее "Газета.Ru" сообщала, что Марк Цукерберг сократил свою долю в Facebook до 14%, а большую часть полученных денег миллиардер потратил на благотворительность.

Шоу-бизнес,Марк Цукерберг,Газета.Ru,
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