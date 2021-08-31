Марка Цукерберга заметили на Гавайях с незнакомкой

Генеральный директор Facebook катался на доске для серфинга eFoil стоимостью $12 тыс. Она работает от аккумулятора и благодаря этому может подниматься над водой. А после прибыл на лодке к берегу, где и был замечен с незнакомкой. Их прогулка по пляжу проходила недалеко от роскошного поместья Цукерберга, которое оценивается в $100 млн долларов. Там бизнесмен проживает с женой Присциллой Чан и дочерьми — Максимой и Август. Пара владеет более чем 1,3 тыс. акрами земли на Кауаи, в какое-то время их даже обвиняли в попытке "колонизации" острова.