В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
Войти в почту

Волочкова объявила войну соседке – бывшей солистке группы «Стрелки»

РИА "ФедералПресс"
4 часа назад

«Девочки 5 и 3,5 лет гуляли, а она говорит: «Дети сотрудников не имеют права здесь быть». Это национализм», – эмоционально объясняет Анастасия в видео, которое записала для Instagram. Она – это бывшая солистка группы «Стрелки» Екатерина Любомская, которая сейчас возглавляет товарищество собственников жилья поселка Новахово. Как объясняет Волочкова, Любомской не нравится, что семья из Таджикистана, которая живет на участке у балерины, громко отмечает национальные праздники, отпускает детей гулять по поселку. «Да, я приютила у себя эту семью. Они живут в отдельном домике, родили здесь троих детей. В их национальных праздниках я тоже участвую. Потому что они для меня не сотрудники, а семья! А с ее стороны ничтожно делить людей по национальности», – говорит балерина. Более того, Анастасия именно Любомскую обвиняет в том, что она слила каналу НТВ видео, на котором балерина присела справить нужду под елочку. «Это ее рук дело, с ее левого аккаунта слито видео моих трусиков! Роется между моими туями с телефоном. Просто она никто, и звать ее никак. А очень хочется залезть в телевизор, вернуть себе внимание!», – возмущается Волочкова. И обещает подписчикам, что скоро вместе с прокуратурой выведет «эту тетю» на чистую воду. Ранее Анастасия Волочкова запустила скандальный флешмоб. «ФедералПресс» писал про ее публичный позор на дачном участке. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/globallookpress.com,Instagram / @volochkova_art

Волочкова объявила войну соседке – бывшей солистке группы «Стрелки»
Фото: РИА "ФедералПресс"РИА "ФедералПресс"
Шоу-бизнес,Анастасия Волочкова,Генпрокуратура РФ,ФедералПресс,НТВ,Таджикистан,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годИменаДизайн человекаГаданияКалендарь МайяВангаЗодиакПсихологияСонникНумерологияРетроградный МеркурийВосточный гороскопЛунный календарь2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители