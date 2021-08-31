Волочкова объявила войну соседке – бывшей солистке группы «Стрелки»

«Девочки 5 и 3,5 лет гуляли, а она говорит: «Дети сотрудников не имеют права здесь быть». Это национализм», – эмоционально объясняет Анастасия в видео, которое записала для Instagram. Она – это бывшая солистка группы «Стрелки» Екатерина Любомская, которая сейчас возглавляет товарищество собственников жилья поселка Новахово. Как объясняет Волочкова, Любомской не нравится, что семья из Таджикистана, которая живет на участке у балерины, громко отмечает национальные праздники, отпускает детей гулять по поселку. «Да, я приютила у себя эту семью. Они живут в отдельном домике, родили здесь троих детей. В их национальных праздниках я тоже участвую. Потому что они для меня не сотрудники, а семья! А с ее стороны ничтожно делить людей по национальности», – говорит балерина. Более того, Анастасия именно Любомскую обвиняет в том, что она слила каналу НТВ видео, на котором балерина присела справить нужду под елочку. «Это ее рук дело, с ее левого аккаунта слито видео моих трусиков! Роется между моими туями с телефоном. Просто она никто, и звать ее никак. А очень хочется залезть в телевизор, вернуть себе внимание!», – возмущается Волочкова. И обещает подписчикам, что скоро вместе с прокуратурой выведет «эту тетю» на чистую воду. Ранее Анастасия Волочкова запустила скандальный флешмоб. «ФедералПресс» писал про ее публичный позор на дачном участке. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/globallookpress.com,Instagram / @volochkova_art