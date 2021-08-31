Умер 11-месячный племянник Шэрон Стоун

В понедельник, 30 августа, скончался 11-месячный Ривер Стоун - племянник американской актрисы Шэрон Стоун. 63-летняя артистка опубликовала видео в своем Instagram-аккаунте, чтобы почтить его память.
"Ривер Уильям Стоун, 8 сентября 2020 года — 30 августа 2021 года", — подписала она пост.
На кадрах видно, как младенец улыбается и смеется в подгузнике и рубашке с цветочным принтом. На фоне играет песня британского рок-музыканта Эрика Клэптона "Tears In Heaven", которую он сочинил совместно с Уиллом Дженнингсом после смерти своего сына.
Как сообщает издание Page Six, ребенок скончался после отказа всех органов. В 2014 году умер другой племянник Шэрон Стоун - 22-летний Колин Стоун. Он скончался от передозировки тяжелых наркотиков.