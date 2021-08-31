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Бузова останется в спектакле «Чудесный грузин» на сцене МХАТа

News.ruиещё 2
1 час назад

Художественный руководитель театра МХАТ им. Горького, Эдуард Бояков назвал дату возвращения спектакля «Чудесный грузин» с участием певицы и телеведущей Ольги Бузовой на сцену МХАТа. Подробности он сообщил на сборе труппы, передаёт ФАН.

Бузова вернется на сцену МХАТа
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Я очень доволен этим спектаклем, я его считаю нашей потенциальной удачей. Но нам надо его дотянуть. В ноябре мы сыграем его в том виде, в котором он должен быть, — заявил Бояков.

Худрук МХАТа также добавил, что постановка вызвала «беспрецедентный» шум не столько благодаря участию Бузовой в спектакле, сколько «болевой точке» общества — разговору об Иосифе Сталине, к которому россияне «пока не готовы». Он подчеркнул, что постановку «нельзя назвать просталинской, но и антисталинской тоже нельзя», добавив, что речь идёт скорее о советском времени в целом.

"Это позор": деятели культуры о появлении Бузовой на сцене МХАТ

По словам Боякова, «Чудесный грузин» останется в репертуаре труппы, несмотря на то, что ранее его перенесли на неопределённый срок.

Появление непрофессиональной актрисы на сцене одного из самых уважаемых театров России вызвало бурный общественный резонанс: многие звёзды, режиссёры, актёры и другие деятели культуры критиковали Бузову за её исполнение роли певицы Беллы Шанталь в постановке «Чудесный грузин» про Иосифа Сталина, хотя сам худрук Бояков остался доволен игрой исполнительницы.

Шоу-бизнес,Эдуард Бояков,
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