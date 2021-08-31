Победители Евровидения-2021 Maneskin приехали в Москву

Итальянская рок-группа Maneskin, которая победила на конкурсе Евровидение-2021 приехала в Москву для общения с фанатами. Выступления у исполнителей не запланированы, только встреча с поклонниками в парке Горького на площадке «Яндекс.Музыка». Об этом сообщает портал Inforeactor.
Встреча в формате Meet & Greet пройдёт 31 августа. Поклонники смогут задать интересующие вопросы участникам коллектива, а также сделать совместный снимок и даже получить подарок.
Молодые музыканты уже успели сфотографироваться и выложить снимок с соответствующим геотегом на своей странице в Instagram.