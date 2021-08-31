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Победившие на Евровидение-2021 Maneskin приехали в Москву

News.ru
21 минуту назад

Итальянская рок-группа Maneskin, которая победила на конкурсе Евровидение-2021 приехала в Москву для общения с фанатами. Выступления у исполнителей не запланированы, только встреча с поклонниками в парке Горького на площадке «Яндекс.Музыка». Об этом сообщает портал Inforeactor.

Победители Евровидения-2021 Maneskin приехали в Москву
Фото: vk.com/mymaneskinvk.com/mymaneskin

Встреча в формате Meet & Greet пройдёт 31 августа. Поклонники смогут задать интересующие вопросы участникам коллектива, а также сделать совместный снимок и даже получить подарок.

Молодые музыканты уже успели сфотографироваться и выложить снимок с соответствующим геотегом на своей странице в Instagram.

Ранее стало известно, что шведская музыкальная группа ABBA создала себе аккаунт в TikTok. Это произошло через несколько месяцев после того, как пользователи приложения организовали движение #DancingQueenChallenge. Позже владельцы аккаунта разместили новый клип, в котором напомнили, что 2 сентября состоится премьера проекта ABBA Voyage. Группа представит пять новых песен впервые за последние без малого 40 лет.
Шоу-бизнес,Москва,
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