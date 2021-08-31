Победители Евровидения-2021 Maneskin приехали в Москву

Ранее стало известно, что шведская музыкальная группа ABBA создала себе аккаунт в TikTok. Это произошло через несколько месяцев после того, как пользователи приложения организовали движение #DancingQueenChallenge. Позже владельцы аккаунта разместили новый клип, в котором напомнили, что 2 сентября состоится премьера проекта ABBA Voyage. Группа представит пять новых песен впервые за последние без малого 40 лет.