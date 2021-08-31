Бочкарева назвала реальную причину ухода из МХТ

Актриса Наталья Бочкарева рассказала, что её уход из МХТ имени Чехова связан с «определенными кознями». Артистка призналась, что с ней просто не стали продлевать контракт и ей пришлось идти учиться на режиссера.

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Как пояснила Бочкарева в интервью Starhit, с января по май текущего года у неё было некоторое затишье, благодаря которому артистке удалось отдохнуть. С осени же у неё ожидается наплыв проектов, а вместе с тем и полное отсутствие выходных.

«Но не надо забывать, что я же еще учусь: свое хобби, рисование, вдруг захотела развить до профессионального уровня и поступила в Строгановку, в академию живописи и скульптуры», – рассказала Бочкарева.

Кроме того, у актрисы есть и собственная школа-студия актерского мастерства для детей. Идея появилась после того, как Бочкарева ушла из МХТ имени Чехова из-за отсутствия взаимопонимания с коллегами.

«120 эгоцентричных личностей, каждая из которых о себе высокого мнения. Одни одной кучкой дружат, другие другой. Конечно, я прошла через многое — слава Богу, ножи в спину были лайтовые. Но мой уход из МХТ тоже связан с определенными кознями», – отметила артистка.

В результате Бочкарева не стала отчаиваться и направилась на высшие режиссерские курсы к Владимиру Хотиненко, после чего создала собственную школу-студию. В пандемию учреждение работало дистанционно.