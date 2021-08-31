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Собчак занялась поиском женихов для Ивлеевой

Елена Прошина
15 минут назад

Телеведущая Ксения Собчак пообещала найти блогеру Насте Ивлеевой нового бойфренда. Она занялась этим в рамках YouTube-шоу «Обмен жизнями», передает StarHit.

Собчак занялась поиском женихов для Ивлеевой
Фото: ТАССТАСС

Собчак и Ивлеева в рамках шоу поменялись местами. Собчак вместо партнерши участвовала в съемках рекламы благотворительного проекта «Помощь» Никиты Кукушкина и обсуждала с ее менеджером кандидатуры возможных женихов для Ивлеевой.

По ее словам, ей понравился актер Александр Горчилин — «такой худой, талантливый, нервный», и ее зацепило его поведение: он ушел со съемок, даже не попрощавшись.

Менеджер Ивлеевой заявила, что не знает, кто из российских мужчин мог бы сравниться по энергетике и харизме с ее подопечной. Среди кандидатов она, в частности, назвала актера Дмитрия Нагиева, с которым Ивлеева снималась в рекламе.

Ранее в августе стало известно о расставании Ивлеевой с супругом, рэпером Элджеем. В интервью журналу Tatler после развода она рассказала, что они с бывшим мужем остаются близкими людьми, но решили дать друг другу свободу.

Шоу-бизнес,Никита Кукушкин,Александр Горчилин,Ксения Собчак,Дмитрий Нагиев,StarHit,
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