Собчак занялась поиском женихов для Ивлеевой

Телеведущая Ксения Собчак пообещала найти блогеру Насте Ивлеевой нового бойфренда. Она занялась этим в рамках YouTube-шоу «Обмен жизнями», передает StarHit.
Собчак и Ивлеева в рамках шоу поменялись местами. Собчак вместо партнерши участвовала в съемках рекламы благотворительного проекта «Помощь» Никиты Кукушкина и обсуждала с ее менеджером кандидатуры возможных женихов для Ивлеевой.
По ее словам, ей понравился актер Александр Горчилин — «такой худой, талантливый, нервный», и ее зацепило его поведение: он ушел со съемок, даже не попрощавшись.
Менеджер Ивлеевой заявила, что не знает, кто из российских мужчин мог бы сравниться по энергетике и харизме с ее подопечной. Среди кандидатов она, в частности, назвала актера Дмитрия Нагиева, с которым Ивлеева снималась в рекламе.
Ранее в августе стало известно о расставании Ивлеевой с супругом, рэпером Элджеем. В интервью журналу Tatler после развода она рассказала, что они с бывшим мужем остаются близкими людьми, но решили дать друг другу свободу.