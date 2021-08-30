Насильник Стаса Костюшкина захотел встречи с певцом

В Санкт-Петербурге вышел на связь предполагаемый насильник певца Стаса Костюшкина, сообщает Life со ссылкой на закрытый телеграм-канал «Плохие новости 18+».

Мужчина, который представился Николаем Александровичем, заявил, что хочет встретиться с музыкантом и попросить у него прощения. Предполагаемому насильнику 59 лет, в 1990-х он несколько раз отбывал наказание в тюрьме - за изнасилование, смертельную драку и разбой.

У мужчины ампутирована нога из-за вызванной диабетом гангрены. Во время операции он перенес инсульт.

По словам Николая, он сожалеет о случившемся с Костюшкиным, но считает, что и сам стал жертвой. Мужчина рассказал, что его старшие друзья «взяли его на слабо», а до этого случая он и сам подвергся насилию.