Мать Даны Борисовой объяснила порезы внучки жестоким обращением отца

«У ребенка просто не было детства. В семье Максима было нормой постоянно ее лупить. Они настраивали Полину против мамы, не давали с ней встречаться. Но что там было на самом деле, никто не знает. Но ребенок все-таки зеркалит ту семью, в которой живет. Если ты сидишь и молчишь, прощения просишь, значит, ты хорошая. Если ты покрасилась, сделала что-то не так, то все, плохая», – объяснила поведение девочки Екатерина Борисова.