Мать Даны Борисовой объяснила порезы внучки жестоким обращением отца

Мама Даны Борисовой Екатерина назвала причины поведения своей 14-летней внучки Полины, которая периодически режет себя.
Как она рассказала в эфире программы «Звезды сошлись» на «НТВ», девочка тяжело переживает ссору родителей, а особый отпечаток на неё наложило неадекватное поведение отца, бизнесмена Максима Аксенова.
В конце июля шестиклассница довела мать до нервного срыва, а себя – до госпитализации. Врачи обнаружили на руках и ногах девочки множество кровавых порезов, которые та нанесла сама себе. Семья пыталась разобраться в случившемся и прибегала к помощи психологов, однако Полина продолжала наносить себе увечья. В итоге Борисова отправила дочь в Англию, где девочка три недели провела в Гастингсе в языковой школе.
«У ребенка просто не было детства. В семье Максима было нормой постоянно ее лупить. Они настраивали Полину против мамы, не давали с ней встречаться. Но что там было на самом деле, никто не знает. Но ребенок все-таки зеркалит ту семью, в которой живет. Если ты сидишь и молчишь, прощения просишь, значит, ты хорошая. Если ты покрасилась, сделала что-то не так, то все, плохая», – объяснила поведение девочки Екатерина Борисова.
По мнению бабушки, ребенок решил обратить на себя внимание подобным способом.
«У нее столько накопилось внутри, она ни с кем не может поговорить, ей некуда было это выплеснуть, поэтому она режет себя», – отметила мама Борисовой.
Екатерина надеялась, что отец благотворно повлияет на Полину, однако ошиблась. После того как у Даны начались проблемы с зависимостью, девочка переехала к отцу, который избивал ребенка и обвинял в том, что она похожа на мать.
«Взрослые люди ее предали. Ребенка взяли, чтобы поиграться, как с собачкой. А потом бросили, потому что оказалась не нужной», — поделилась своей точкой зрения Борисова-старшая.