Николай Басков станет ведущим «Утренней почты»

Телеканал «Россия» решил не изменять традициям: у зрителей вновь есть возможность отправить свои заявки на легендарный почтовый ящик: 115162, Москва, Шаболовка,37, «Утренняя почта с Николаем Басковым» или на адрес электронной почты pochta@smotrim.ru

Первый выпуск легендарной программы «Утренняя почта» вышел на экраны 7 сентября 1974 года, и долгие годы это был единственный и самый приятный способ для миллионов телезрителей увидеть в эфире клип на любимую песню или юмористический номер. Ее основным ведущим долгие годы был Юрий Николаев.