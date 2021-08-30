"Орущие и злобные": Проклову возмутили туристы в Сочи

Актриса Елена Проклова рассказала, что не ходит на пляж в Сочи, потому что «такое море ей не нужно».

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В интервью «Комсомольской правде» Проклова сообщила, что проводит лето на даче в Сочи и по 10-12 часов в день занимается садом. По словам актрисы, она предпочитает проводить время в горах. За весь сезон она всего однажды спустилась к морю и была разочарована.

«В этом году я только один раз спустилась к морю. И там – орущие, злобные взрослые, которые бьют своих детей по заднице: «Не кидай в тетю камни! Сколько тебе можно говорить ». И грязное море, в которое заходить не хочется. Нет-нет, не нужно мне такое море», - добавила Проклова.

Напомним, что у Елены Прокловой также есть квартира в Сочи. Недвижимость в городе-курорте обошлась ей в 15 млн рублей.