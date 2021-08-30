У актрисы Макеевой отобрали Instagram

Страницу в Instagram актрисы Анастасии Макеевой будут вести администраторы в связи с ухудшением ее состояния здоровья. Об этом сообщается на странице актрисы.
«Уважаемые друзья! Сообщаем вам, что в связи с осложнениями здоровья актрисы Анастасии Макеевой теперь ее страницу временно будут вести ее администраторы», – говорится в последнем посте.
Как сообщается, теперь Макеева будет писать посты через администрацию страницы. А администраторы в свою очередь будут передавать ей все добрые пожелания и вопросы.
Пользователи в комментариях под постом пожелали актрисе скорейшего выздоровления.
«Давно нужно было оградить Анастасию от стресса, волнений, чтобы все силы уходили на любовь, творчество, создание», - написала одна подписчиц.
«В нашем мире много завистников, так что держитесь», - написала в комментарии другая.
Анастасия Макеева – российская актриса театра и кино, звезда отечественных мюзиклов. В последнее время имя Макеевой регулярно упоминается в СМИ в связи с конфликтами между ее новым мужем и его бывшей женой. Актриса регулярно жаловалась на своей странице на ухудшение состояния здоровья на фоне стрессов. По ее словам, ее насильственно втягивают в конфликт.
Она также сообщила, что у нее на нервной почве произошло кровоизлияние в голосовой связке. Макеева спрашивала у читателей страницы, что они делают, когда их мучает бессонница, просила сделать репост с призывом оставить ее в покое и требовала от СМИ перестать упоминать ее фамилию в заголовках статей о конфликте ее мужа с его бывшей женой. В одном из последних сообщений она рассказала, что муж и врачи ограничили ее возможность выходить в интернет и пользоваться телефоном.