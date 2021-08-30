У актрисы Макеевой отобрали Instagram

Страницу в Instagram актрисы Анастасии Макеевой будут вести администраторы в связи с ухудшением ее состояния здоровья. Об этом сообщается на странице актрисы.

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«Уважаемые друзья! Сообщаем вам, что в связи с осложнениями здоровья актрисы Анастасии Макеевой теперь ее страницу временно будут вести ее администраторы», – говорится в последнем посте.

Как сообщается, теперь Макеева будет писать посты через администрацию страницы. А администраторы в свою очередь будут передавать ей все добрые пожелания и вопросы.

Пользователи в комментариях под постом пожелали актрисе скорейшего выздоровления.

«Давно нужно было оградить Анастасию от стресса, волнений, чтобы все силы уходили на любовь, творчество, создание», - написала одна подписчиц.

«В нашем мире много завистников, так что держитесь», - написала в комментарии другая.

Анастасия Макеева – российская актриса театра и кино, звезда отечественных мюзиклов. В последнее время имя Макеевой регулярно упоминается в СМИ в связи с конфликтами между ее новым мужем и его бывшей женой. Актриса регулярно жаловалась на своей странице на ухудшение состояния здоровья на фоне стрессов. По ее словам, ее насильственно втягивают в конфликт.