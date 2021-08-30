Жена Джигана показала подготовку детей к элитной школе

Жена рэпера Джигана Оксана Самойлова показала, как ее дочки готовятся к началу учебного года в элитной школе.
33-летняя бизнесвумен опубликовала в сторис Instagram видео из салона красоты, где ее дочкам, 10-летней Ариэле и 6-летней Лее, делают маникюр.
«Девочки мои готовятся к школе На самом деле, полный просто салон детей, все готовятся к 1 сентября», - рассказала Самойлова.
Как сообщает Super.ru, Ариэла в этом году пойдет в четвертый класс, а Лея – в первый класс частной школы Russian International School в Барвихе. Год обучения там стоит 1,7 млн рублей. Если оплатить всю сумму одним траншем, школа предоставляет скидку — 5%.
Для поступления в школу детям необходимо сдать тесты на английском и на русском языках, а также побеседовать с психологом. Занятия в Russian International School ведут иностранные педагоги. Выпускники учебного заведения получают российский аттестат, а также сдают специальные тесты IGCSE и A-LEVEL по английской программе, с которыми можно поступать в зарубежные вузы.