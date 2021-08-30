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«Нужен психиатр»: Соловьев ответил на обвинения Бузовой в абьюзинге

Елена Прошина
49 минут назад

Телеведущий Владимир Соловьев в ответ на критику со стороны певицы Ольги Бузовой в абьюзинге и оскорблении женщин заявил, что ей нужен психиатр, а в дальнейшем, возможно, адвокат. Об этом пишет издание «Стархит».

«Нужен психиатр»: Соловьев ответил на обвинения Бузовой в абьюзинге
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Ей нужен хороший психиатр. У нее болезнь Уткина — это когда человек употребляет слова, о значении которых не знает», - сказал Соловьев изданию.

Он предупредил, что если певица не прекратит высказываться в таком духе, ей в перспективе также может понадобиться адвокат, «потому что найдется человек, который не станет все это терпеть».

Соловьев также прошелся по вокальным данным и актерским способностям певицы.

«Ей нужен специалист по пению и актерскому мастерству. Говорят, Бузова хорошо училась в школе, но университеты на «Доме-2» приводят к полной деградации» — сказал Соловьев.

Как сообщает издание, ранее Бузова в личном блоге сообщила, что Соловьев приглашал ее к себе на шоу, но она отказалась, так как «Соловьев просто занимается абьюзингом и регулярно оскорбляет женщин».

Как пояснила Бузова, телеведущий публично унижает гостей, которых он пригласил. Она добавила, что для нее неприемлемо, когда мужчина словесно и физически унижает девушку.

«Для меня это автоматическое дно!», - написала Бузова.

Ранее Бузова назвала «дном» спортивного комментатора Дмитрия Губерниева, который в прямом эфире «Матч ТВ» спросил ее, перестала ли она пить коньяк по утрам, чем вызвал скандал. Телекомментатор позже извинился перед певицей. В свою очередь Соловьев поддержал Губерниева, заявив в эфире своего шоу "Соловьёв LIVE", что у Бузовой мания величия, и она сама должна извиниться перед Губерниевым.

Шоу-бизнес,Дмитрий Губерниев,Владимир Соловьев,StarHit,
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