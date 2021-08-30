Шаляпин рассказал о молитвах за здоровье жены-миллионерши

«Три недели назад я её отправил в Саммерлин уже с посиневшими губами, она теряла сознание. И за это время ей было всё хуже и хуже. Сначала на кислороде лежала, потом ей надели маску. Но она всё время была на связи. А сейчас она не может мне ответить на СМС, написать. К сожалению, лежит в тяжёлом состоянии на ИВЛ, и я не знаю, что будет дальше», – рассказал музыкант.