Шаляпин рассказал о молитвах за здоровье жены-миллионерши

Певец Прохор Шаляпин рассказал о состоянии своей супруги, канадской миллионерши Татьяны Клаудии Девис, которая уже три недели лечится от коронавируса в госпитале Лас-Вегаса. Как он признался в разговоре с «Москвой 24», женщина находится в тяжелом состоянии на ИВЛ, у певца нет с ней связи.
Как пояснил Шаляпин, до больницы Девис самостоятельно лечилась дома. За лечение Татьяны отвечали частные врачи, которых ей посоветовали знакомые. Они давали дышать ей стволовыми клетками для легких и препаратом для купирования приступов астмы, а также капали ей «какую-то желтую жидкость».
Шаляпин отметил, что все время советовал жене вызвать скорую и ехать в больницу, однако она боялась официально попасть на карантин.
«Три недели назад я её отправил в Саммерлин уже с посиневшими губами, она теряла сознание. И за это время ей было всё хуже и хуже. Сначала на кислороде лежала, потом ей надели маску. Но она всё время была на связи. А сейчас она не может мне ответить на СМС, написать. К сожалению, лежит в тяжёлом состоянии на ИВЛ, и я не знаю, что будет дальше», – рассказал музыкант.
Шаляпин отметил, что жена не боялась траты денег на лечение, однако сам певец не мог без её разрешения вызвать скорую из-за высокой стоимости медицинских услуг. Сейчас нахождение в больнице обходится Татьяне примерно в $1,5 тыс. за сутки.
«Я только могу молиться. Это всё, что я могу сделать. Я не могу ни попасть туда, ни что-то порекомендовать. Это бесполезно. Она полностью в руках этого госпиталя», – сказал артист.
Напомним, что Шаляпин женился на Татьяне Клаудии Девис 26 августа. Как отмечал певец ранее, коронавирусом его новую супругу заразил кто-то из гостей. Кроме того, диагноз подтвердился и у родителей невесты.