«Позднее счастье»: Ольгу Кабо сняли в объятиях известного актера

Ольга Кабо не так давно развелась со своим вторым мужем Николаем Разгуляевым. Однако известная актриса не отчаивается.

Фото: Лариса Кудрявцева Лариса Кудрявцева

Слухи о том, что в личной жизни Ольги Кабо не все гладко, стали ходить несколько месяцев назад. А в октябре прошлого года стало известно, что артистка оформила развод с бизнесменом Николаем Разгуляевым, от которого в 2012 году родила сына Виктора.

Говорят, у артистки лопнуло терпение. Якобы мужчина позволял себе флирт с другими женщинами (и даже измены), однако Ольга Кабо будто бы закрывала глаза на фривольное поведение супруга. Последней каплей в чаше терпения артистки стало то обстоятельство, что у Разгуляева начались крупные финансовые проблемы. Якобы он обанкротился, и Ольга Кабо могла лишиться буквально всего.

К счастью, все переживания и волнения остались в прошлом. Сейчас актриса продолжает заниматься воспитанием сына Виктора, много работает, путешествует и посещает светские мероприятия. А недавно в эфир «второй кнопки» вышел фильм «Позднее счастье», в котором Ольга Кабо играет вместе с актером Дмитрием Фридом.

На своей официальной страничке в социальной сети «Инстаграм» артистка выложила фотографию, на которой запечатлена с партнером. На снимке видно, что Ольга оказалась в объятиях Дмитрия. Популярная актриса поинтересовалась у многочисленных подписчиков:

"Как Вам наше «ПОЗДНЕЕ СЧАСТЬЕ»? Делитесь впечатлениями!"

Поклонники не преминули ответить. Одни признались, что ожидали увидеть рядом с хрупкой Ольгой более брутального мужчину. Другие же, наоборот, высказали мнение, что Дмитрий прекрасно оттеняет утонченную артистку. Третьи и вовсе заявили, что Фрид и Кабо идеально смотрятся вместе.