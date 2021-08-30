Бузова назвала Соловьева абьюзером

Певица Ольга Бузова обвинила телеведущего Владимира Соловьева в «абьюзинге» и рассказала об отказе прийти на его шоу. Об этом сообщает «СтарХит» со ссылкой на закрытый Instagram-аккаунт Бузовой.
«Есть один пассажир, < > зовут его Владимир Соловьев, который занимается абьюзингом и регулярно оскорбляет женщин», - заявила она.
Бузова добавила, что Соловьев «публично унижает» гостей своих эфиров.
«Недавно он тоже звал меня к себе. Еще раз хочу утвердить свою позицию: никогда не приду к вам на шоу и не позволю пиариться за мой счет!» - подчеркнула она.
Соловьев ранее поддержал спортивного комментатора Дмитрия Губерниева, поссорившегося с Бузовой в эфире «Матч ТВ». Губерниев задал вопрос о «коньяке по утрам», который Бузова сочла оскорбительным.
Соловьев заявил, что у Бузовой «мания величия» и она считает, что все должны просить у нее прощения.
«Думает, что не она сама должна вымаливать прощение на коленях у русского народа за всю мерзость и гадость», - сказал он.
Также он обещал включать пение Бузовой в своих эфирах, чтобы «мучить народ».