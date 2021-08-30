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Бузова назвала Соловьева абьюзером

Анна Безрукова
31 минуту назад

Певица Ольга Бузова обвинила телеведущего Владимира Соловьева в «абьюзинге» и рассказала об отказе прийти на его шоу. Об этом сообщает «СтарХит» со ссылкой на закрытый Instagram-аккаунт Бузовой.

Бузова назвала Соловьева абьюзером
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Есть один пассажир, < > зовут его Владимир Соловьев, который занимается абьюзингом и регулярно оскорбляет женщин», - заявила она.

Бузова добавила, что Соловьев «публично унижает» гостей своих эфиров.

«Недавно он тоже звал меня к себе. Еще раз хочу утвердить свою позицию: никогда не приду к вам на шоу и не позволю пиариться за мой счет!» - подчеркнула она.

Соловьев ранее поддержал спортивного комментатора Дмитрия Губерниева, поссорившегося с Бузовой в эфире «Матч ТВ». Губерниев задал вопрос о «коньяке по утрам», который Бузова сочла оскорбительным.

Соловьев заявил, что у Бузовой «мания величия» и она считает, что все должны просить у нее прощения.

«Думает, что не она сама должна вымаливать прощение на коленях у русского народа за всю мерзость и гадость», - сказал он.

Также он обещал включать пение Бузовой в своих эфирах, чтобы «мучить народ».

Шоу-бизнес,Дмитрий Губерниев,Владимир Соловьев,Ольга Бузова,
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