Волочкова рассказала о расизме в своем поселке

Анастасия Волочкова известна широтой своей души. Она на короткой ноге со своей прислугой. Публичными можно назвать Лолу и ее супруга. Эти люди часто появляются в Инстаграме артистки. Известно, что Лола из Таджикистана и она перевезла к балерине всю свою семью. В товариществе поселка, где живет Волочкова, к этому относятся пренебрежительно. Дело в том, что дети Лолы ходят играть на местные детские площадки. Богачи считают, что таджикским детям с их детьми играть не во что.

Фото: volochkova_art / Instagram volochkova_art / Instagram

Волочкова в шоке от такого положения вещей. Она считает, что 3-летних и 5-летних детей нельзя выгонять с детских площадок. Артистка в своем Инстаграме подняла вопрос расизма и толерантности, а еще - финансовый вопрос. Были те, кто не смотрел на национальность детей. Просто они не хотели, чтобы их дети играли с детьми прислуги.

Тема весьма щекотливая. С Волочковой рядом живут не только артисты, но и чиновники и предприниматели. То, что рассказала балерина, может стать большим ударом по их репутации. Сама Волочкова вынесла вопрос на общественный суд.