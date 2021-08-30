Волочкова рассказала о расизме в своем поселке

Анастасия Волочкова известна широтой своей души. Она на короткой ноге со своей прислугой. Публичными можно назвать Лолу и ее супруга. Эти люди часто появляются в Инстаграме артистки. Известно, что Лола из Таджикистана и она перевезла к балерине всю свою семью. В товариществе поселка, где живет Волочкова, к этому относятся пренебрежительно. Дело в том, что дети Лолы ходят играть на местные детские площадки. Богачи считают, что таджикским детям с их детьми играть не во что.
Волочкова в шоке от такого положения вещей. Она считает, что 3-летних и 5-летних детей нельзя выгонять с детских площадок. Артистка в своем Инстаграме подняла вопрос расизма и толерантности, а еще - финансовый вопрос. Были те, кто не смотрел на национальность детей. Просто они не хотели, чтобы их дети играли с детьми прислуги.
Тема весьма щекотливая. С Волочковой рядом живут не только артисты, но и чиновники и предприниматели. То, что рассказала балерина, может стать большим ударом по их репутации. Сама Волочкова вынесла вопрос на общественный суд.
Напоминаем, что параллельно идут разборки с соседями звезды по вопросу слитой в Сеть фотографии. На ней артистка стоит под елкой со спущенными штанами. Артистка справляла нужду на своей территории, но за ней наблюдали из окна соседского дома. Это была, по словам Волочковой, Екатерина, солистка группы «Стрелки». Певице не понравилось, что балерина ходит в туалет у нее под окнами, да еще и на глазах ее несовершеннолетнего сына.