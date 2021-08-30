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Киркоров потратил 10 миллионов евро на недвижимость в Греции

Lenta.ruиещё 2
1 час назад

Российский поп-певец Филипп Киркоров купил виллу на греческом острове Крит. Артист потратил на недвижимость 10 миллионов евро (около 870 миллионов рублей). Подробностями певец поделился в эфире программы «Ты не поверишь!» на телеканале «НТВ».

Киркоров купил виллу на Крите
Фото:  Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Новое жилье певца находится в небольшом поселении на северном побережье острова. Сделку подтвердил местный мэр. «Я решил, что пора. 15 лет туда езжу, неудобно быть на иждивении у друга», — похвастался артист. По словам Киркорова, в этом месте предпочитают отдыхать такие знаменитости, как Леди Гага, Тина Тернер, Шарлиз Терон, Элтон Джон, Дженнифер Лопес и Рианна.

В доме располагаются четыре спальни, большие ванные комнаты, а интерьер выполнен в белом цвете. «Очень сексуально все», — подчеркнул Киркоров. Он также заказал на виллу новую мебель из Италии. Свое решение певец аргументировал тем, что только итальянские мастера способны «почувствовать» его стиль.

Ранее стало известно, что с 2020 года Киркоров владеет двухэтажным пентхаусом в центре Москвы недалеко от Гоголевского бульвара. Он приобрел апартаменты у бывшего президента Киргизии Аскара Акаева. На рынке объект оценили почти в миллиард рублей, однако неизвестно, сколько за него заплатил певец.

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