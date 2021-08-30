Дочь Успенской заявила о своем похищении

Плаксина — единственная дочь Успенской. С 2018 года у них был конфликт. По словам певицы, ее дочь получила серьезные травмы при падении с велосипеда, и тяжело переживала возникшие изменения во внешности, и это обострило их отношения. Кроме того, на этой почве она начала принимать наркотики. Плаксина уезжала жить в США, но весной 2021 года вернулась в Россию и занялась восстановлением здоровья. Женщины помирились, вместе выходили в свет. Успенская анонсировала их совместные творческие проекты.