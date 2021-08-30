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Дочь Успенской заявила о своем похищении

Елена Прошина
38 минут назад

Дочь певицы Любови Успенской Татьяна Плаксина обратилась к поклонникам за помощью. Она сообщила в stories в Instagram, что ее «насильно заперли и отняли телефон».

Дочь Успенской заявила о своем похищении
Фото: InstagramInstagram

Кто и где ее удерживает, а также каким образом она без телефона вышла в соцсеть, Плаксина не уточнила. При этом она переживает, что ее концерт, запланированный на 12 сентября, может сорваться.

Успенская отказалась комментировать заявления дочери, пишет РИА ФАН.

Ранее в августе Плаксина обратилась к подписчикам с просьбой помочь в организации концерта. По ее словам, ей подойдет любая площадка и нужно только пианино, сообщает радио «Комсомольская правда».

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Плаксина — единственная дочь Успенской. С 2018 года у них был конфликт. По словам певицы, ее дочь получила серьезные травмы при падении с велосипеда, и тяжело переживала возникшие изменения во внешности, и это обострило их отношения. Кроме того, на этой почве она начала принимать наркотики. Плаксина уезжала жить в США, но весной 2021 года вернулась в Россию и занялась восстановлением здоровья. Женщины помирились, вместе выходили в свет. Успенская анонсировала их совместные творческие проекты.
Шоу-бизнес,Любовь Успенская,Комсомольская правда,РИА ФАН,
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