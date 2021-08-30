Дочь Успенской заявила о своем похищении

Дочь певицы Любови Успенской Татьяна Плаксина обратилась к поклонникам за помощью. Она сообщила в stories в Instagram, что ее «насильно заперли и отняли телефон».
Кто и где ее удерживает, а также каким образом она без телефона вышла в соцсеть, Плаксина не уточнила. При этом она переживает, что ее концерт, запланированный на 12 сентября, может сорваться.
Успенская отказалась комментировать заявления дочери, пишет РИА ФАН.
Ранее в августе Плаксина обратилась к подписчикам с просьбой помочь в организации концерта. По ее словам, ей подойдет любая площадка и нужно только пианино, сообщает радио «Комсомольская правда».