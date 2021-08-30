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Дочь Даны Борисовой раскритиковала шоу с ее участием

Суть событий
57 минут назад

Дочь Даны Борисовой Полина высказалась по поводу выпуска передачи, в котором недавно приняла участие ее мама. Девочке не понравилось, что совершенно посторонние люди в студии телешоу обсуждали ее проблемы, не имея о них ни малейшего представления.

Дочь Даны Борисовой раскритиковала шоу с ее участием
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Дана Борисова и ее мама на днях приняли участие в шоу "Звезды сошлись". В числе прочего обсуждалась и ситуация с Полиной, которой недавно потребовалась профессиональная помощь из-за возникшей склонности наносить себе повреждения. Приглашенные в студию эксперты высказывали свое мнение по этому поводу, связывали появившуюся у девочки опасную привычку с отсутствием собственного круга общения. Звучали и упреки в адрес самой Даны Борисовой.

Полине не понравилось, что ее проблемы обсуждались на всю страну людьми, которые ничего не знают о ее жизни, а опираются только на слухи. Но она заявила, что все, сказанное в телешоу - это не более, чем "четкий сценарий".

По признанию девочки, после шоу она почувствовала себя "какой-то больной" по сравнению с другими детьми. Видеть, как ее преподнесли, для нее оказалось "самой страшной пыткой". "Надеюсь, я больше никогда не буду нигде сниматься", - добавила она.

Дана Борисова утверждала, что склонность к самоповреждению у Полины возникла из-за плохих отношений с отцом. По ее мнению, таким образом она пыталась добиться его внимания. Сама же девочка объясняла такие поступки паническими атаками. В сети Дану нередко критиковали за то, что она оставляет нуждающуюся в помощи дочь ради съемок.

Шоу-бизнес,Дана Борисова,
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