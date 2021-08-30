Волочкова предложила поклонникам туалетный флешмоб

Балерина Анастасия Волочкова после скандала с «туалетным фото» предложила своим поклонникам устроить флешмоб #ПИСАЮПОДЕЛОЧКУ. Об этом она написала в своем Instagram.

Фото: ТАСС ТАСС

Волочкова предложила поклонникам снимать сторис соответствующего содержания, отмечать в них ее и «радоваться жизни». Лучшие фото и видео она пообещала перепостить на своей странице. К записи прилагается фото, на котором балерина сидит под елкой на фоне своего дома.

Мнения в комментариях разделились. Некоторые читатели утверждают, что это «дебилизм, а не флешмоб», другие подозревают артистку в алкоголизме и предлагают протрезветь, однако нашлись и те, кто советует ей не беспокоиться по поводу сложившейся ситуации и просто «жить и радоваться каждому дню».

На момент публикации новости по предложенному Волочковой хэштэгу обнаруживалось около двух десятков публикаций, преимущественно «фотожабы» на тему недавнего скандала. 29 августа Волочкова назвала имя его зачинщицы. Балерина заявила, что ее туалетное фото опубликовала солистка группы «Стрелки» Екатерина Любомская, подруга ее соседки. По словам Волочковой, это была спланированная акция, ее долго подкарауливали. Целью Любомской, как считает артистка, было желание напомнить публике о себе. При этом Волочкова уверена, что ничего предосудительного не совершила, так как находится у себя на участке.

Любомская утверждает, что просто хотела помочь знакомой, которая устала от некорректного поведения балерины и была вынуждена выставить дом на продажу.