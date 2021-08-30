Брат основателя группы «Смысловые галлюцинации» раскрыл его состояние

Брат основателя группы «Смысловые галлюцинации» Владимира Бурдина Тимофей рассказал о состоянии впавшего в кому музыканта. Сейчас артист находится на интенсивной терапии, написал Тимофей в официальной группе музыканта во «ВКонтакте».

У музыканта оказалось серьёзное поражение лёгких.

Мама звонила в реанимацию. Сказали, что очень сильное поражение лёгких. Он на интенсивной терапии. Никаких прогнозов в такой ситуации дать не могут. Ни отрицательной, ни положительной динамики нет, — написал брат Бурдина.

Диагноз «коронавирус» у певца пока не подтверждён, известно, что у него на 80% поражены лёгкие. Он находится в больнице 14 в Екатеринбурге.