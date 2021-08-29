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Организатору фестиваля в Твери пришлось петь вместо Линдеманна

Ирина Лебедева
34 минуты назад

Организатор музыкального фестиваля в Твери бизнесмен Максим Ларин не отказался от его проведения, невзирая на все неудачи и препятствия.

Организатору фестиваля в Твери пришлось петь вместо Линдеманна
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Первой неприятностью был отказ коллектива «Би-2», который изначально был приглашен выступить на мероприятии. Музыканты мотивировали свой демарш тем, что местные власти всерьез предупредили их о последствиях нарушения антиковидных мер.

Ларин не сдался, и пригласил в Тверь культовую рок-группу Rammstein, выплатив ее фронтмену Тиллю Линдеманну очень крупный, в «десятки миллионов» гонорар.

Музыканты прибыли в город, но 28-го августа, за день до концерта, к ним пришли представители правоохранительных органов. Самого Тилля лишь предупредили о недопустимости нарушения санитарных ограничений, а его продюсеру пригрозили депортацией за нарушение миграционного режима.

В итоге Линдеманн был вынужден отказаться от выступления.

И тем не менее фестиваль состоялся. Du Hast вместо Тилля Линдеманна исполнил организатор музыкального мероприятия, - сообщает 5 канал.

«Конечно, людей не так много (на мероприятии), но зато соблюдены антиковидные предписания. Праздник, в усеченном формате, но состоялся», - заявил Максим Ларин.

Официальных комментариев по поводу случившегося скандала от администрации Твери пока не поступало.

Ранее было заявлено, что Линдеманн будет хедлайнером Международного военно-музыкального фестиваля «Спасская башня». В дирекции мероприятия отметили, что музыкант «станет специальным гостем» и выступит на Красной площади 4 и 5 сентября.

Шоу-бизнес,Максим Ларин,МВД,Тверь,
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